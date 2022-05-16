Кулеба наголосив, що запевнив держав-членів у тому, що Україна сьогодні перебуває в унікальному політичному моменті. Громадська думка у нашій державі та країнах ЄС рекордно висока саме на користь подальшої євроінтеграції України, зазначив дипломат.

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Кулеба про налаштованість країн-членів ЄС до статусу кандидата для України

За словами Кулеби, Україна нині не говорить і не наполягає на негайному членстві в Євросоюзі, втім вірить, що наразі немає жодних раціональних аргументів проти надання їй статусу кандидата.

Дипломат зауважив, що не отримав від європейських міністрів обіцянки надати Україні статус наприкінці червня на саміті лідерів ЄС, однак, за словами посадовця, жодна держава-член разом з тим відкрито не виступила проти цього.

Я знаю країни, які надзвичайно підтримують це рішення, і я знаю тих, хто стежить за розвитком подій та ухвалить своє рішення ближче до дати (коли має відбутись саміт лідерів – ред. 24 канал),

– підкреслив очільник МЗС України.

Нагадаємо, що саміт лідерів країн Євросоюзу має відбутись 25 – 26 червня цього року. На ньому представники держав-членів ЄС обговорять подальшу євроінтеграцію України.

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Шлях України до членства в ЄС: коротко

8 квітня очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн офіційно вручила опитувальник Президенту України Володимиру Зеленському. Його необхідно було заповнити для подальшого надання Україні статусу кандидата на членство в Євросоюзі.

9 травня Україна заповнила другу й останню частину опитувальника. Дмитро Кулеба повідомив, що наша сторона відповіла на всі запитання й передала документ ЄС. Наступним кроком буде рішення Ради Європейського Союзу, якій Єврокомісія надасть свій висновок.

Комісар ЄС Олівер Варгей запевнив, що Союз залишається з Україною й намагатиметься пом'якшити вплив війни Росії проти нашої держави.

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