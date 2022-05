Як українська громада у Вашингтоні допомогла Обамі перейти рубікон у підтримці України, скільки в Штатах осередків українських громадських лобістів, чим вони займаються зараз та чи вплинули українці Америки на ухвалення закону про ленд-ліз – в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу розповіла представниця української громади у Вашингтоні Ірина Веріті.

Український шлях у США

Ірино, розкажіть, як Ви потрапили у Вашингтон?

Я вже 25 років тут живу. Приїхала сюди з особистих причин. При цьому завжди пам'ятала про своє коріння. Незалежно від того, де ти живеш, ти повинен в першу чергу залишатися українцем.

Багато українців, ще починаючи з 90-х років, проходили власний шлях самоідентифікації. Кожен та кожна з них вирішували для себе, в який спосіб хочуть представляти Україну там, де вони живуть.

Завжди відчувала, що моя роль представниці української держави тут має визначальне значення. Я завжди виходила саме з таких міркувань у своїй публічній громадській активності, в тих речах, які робила.

Ірина робить багато для адвокації України у США / Фото надане спікеркою

З 2002-го по 2006-й роки я перебувала в Україні через сімейні обставини. По поверненню у Штати приєдналася до організації під назвою US-Ukraine Business Counsil, тобто "Американсько-Українська Бізнес Рада". Вона об'єднувала та об'єднує організації, бізнеси, лідерів бізнес кола, котрі інвестують в Україну, працюють там.

Моя посада у Бізнес Раді була пов'язана зі встановленням зв'язків зі структурами в Штатах, які працюють з Україною. Я займалася питаннями покращення українського іміджу загалом у США, а не лише у Вашингтоні. Така діяльність допомагала мені бути тією активною українкою, якою я себе вважала завжди.

Також я працювала багато часу із "Американсько-Українською Фундацією" у Вашингтоні (US-Ukraine Foundation). Остання працює в Україні з перших років незалежності.

До того ж я організовувала подію з нагоди двадцятої річниці української незалежності, що мала назву Ukrainian Washington. Там були присутні на той момент всі співробітники Конгресу, Білого дому, Державного Департаменту та інших важливих для України організацій, які засвідчували нашій країні підтримку. Тоді до нас прилітала також Руслана зі своїм виступом.

Наша держава завжди мала такий дещо похмурий імідж у Вашингтоні тому, що її важливість була применшена. Тепер же, як ми бачимо, вона сягнула піку.

На території України зараз триває війна за світлі цінності такі, як демократія, яку я вважаю надзвичайно важливою. Існування прав та свобод людини, незалежності, права на існування, права на існування мови і культури, історії, яка б не була переінакшена російською брехнею.

Ми показали світові, що є найкращими борцями за ідеали, за які цей же світ, на жаль, розучився боротися.

Нещодавно спілкувалася зі своєю знайомою, яка працювала в американській судовій системі. Вона мені каже: "Знаєш, дивлюся новини про Україну, і у мене таке враження, що українці демонструють золотий стандарт громадянства". Репліка мовою оригіналу звучала так: "I think, Ukrainians are showing us golden standard of what citizenship means".

Потім вона додала, що, на її думку, американці забули, як це – бути гарними громадянами.

Українці в Вашингтоні

Скільки людей налічує українська громада в американській столиці?

Насправді тут не так багато українців (за різними оцінками, Асоціація українців у Вашингтоні представляє інтереси від 55 до 100 тисяч вашингтонців українського походження – 24 канал). Набагато більше нашого люду в Чикаго, Філадельфії та Рочестері. Багато українців також є у Нью Йорку та Нью Джерсі.

Місцева громада потужна попри свою відносну нечисленність у порівнянні з іншими американськими містами. Ми маємо можливість впливати на людей, які вирішують важливі питання відносно України.

Як суспільно-політична активність українців Вашингтона впливає на прийняття рішень на користь нашої країни?

Тут діє Український конгресовий комітет, який постійно присутній в американському політичному процесі. Вони мають добре напрацьовані зв'язки з багатьма представниками різних штатів як у Сенаті, так і у Конгресі.

Комітет займається організацією українських днів, коли його представники з різних куточків країни з'їжджаються до Вашингтона для просування українських інтересів.

Одним з прикладів ефективності роботи представників України в американській столиці стало прийняття 2014-го року Ukraine Freedom Support Act. Ініціаторами виступили сенатори Коркер та Менендес. Тоді, на прохання представника офісу Стіва Стокмана, я організувала просування цього законопроєкту через представників української громади у кожному американському штаті.

Мені допомагала представниця Техасу у Конгресі, на ім'я Марсі Каптур. Вона дуже добре обізнана з українською проблематикою і стоїть на чітко проукраїнських позиціях.

Для того, щоб підтримати її ініціативу відстоювати наші інтереси, ми повинні були правильно організуватися і розповсюдити по Америці заклик до українців, щоб ті натиснули на своїх конгресменів на місцях про існування такого законопроєкту. Щоб українська частина американських виборців закликала своїх кандидатів підтримати цю законодавчу ініціативу.

Американська пряма демократія дуже цікава, як така. Чим більше людей звертаються з проханням вирішити те чи інше питання, тим його вирішення стає реальнішим.

Знаючи цю особливість, цю родзинку, ми створили в той час платформу, де пояснювали людям, як реєструватися для звернення, що говорити. Дали списки телефонів, на які дзвонити.

Коли ти дзвониш в офіс свого сенатора, його працівники завжди реєструють цей дзвінок, каже Ірина / Фото надане спікеркою

Вони запитують твої особисті дані, чи є ти виборцем та чому питання з яким ти звернувся є важливим особисто для тебе. Якщо кількість подібних звернень, які стосуються одного питання достатньо велика, представники конгресменів на місцях розуміють, що воно важливе. Як наслідок – питання виноситься на розгляд вже безпосередньо самого Конгресу.

Чим зараз займаються українські громадські лобісти у Конгресі?

Оскільки я вже дещо відійшла від активного ведення справ у громадському лобіюванні українських інтересів, то достеменно знати не можу. Лише скажу, що вони продовжують слідкувати за динамікою вирішення питань, які цікавлять нашу країну.

На щастя, зараз вже самі високопосадовці в США зрозуміли, що нам треба допомагати без зайвих зволікань. Це розуміння сприяє швидкості та якості ухвалення відповідних рішень.

Відтак, вашингтонська та інші українські американські громади не мають потреби так часто нагадувати про важливість відстоювання національних інтересів нашої країни. Проте, вони завжди готові за необхідності зібратися і проявити активність. Ми, українці, вміємо далеко не лише будувати барикади на Майдані, а й збиратися разом, коли це потрібно.

Ленд-ліз для України

Українці Америки зробили внесок у прийняття рішення про ленд-ліз?

Думаю, що були конкретні люди та цілі організації, котрі допомогли ленд-лізу для України стати реальністю. Більше не скажу нічого. Просто особисто я цим питанням не займалася, тому не можу коментувати такі речі.

