Как украинская община в Вашингтоне помогла Обаме перейти рубикон в поддержке Украины, сколько в Штатах ячеек украинских общественных лоббистов, чем они занимаются сейчас и повлияли ли украинцы Америки на принятие закона о ленд-лизе – в эксклюзивном интервью сайту 24 канала рассказала представительница украинской общины в Вашингтоне Ирина Верити.

Украинский путь в США

Ирина, расскажите, как Вы попали в Вашингтон?

Я уже 25 лет живу здесь. Приехала сюда по личным причинам. При этом всегда помнила о своих корнях. Независимо от того, где ты живешь, ты должен, в первую очередь, оставаться украинцем.

Многие украинцы, еще начиная с 90-х годов, проходили свой путь самоидентификации. Каждая и каждый из них решали для себя, как именно они хотят представлять Украину там, где живут.

Всегда чувствовала, что моя роль представительницы украинского государства здесь имеет важное значение. Я всегда исходила из таких соображений в своей публичной общественной активности, в тех вещах, которые делала.

Ирина делает многое для адвокации Украины в США / Фото предоставлено спикером

С 2002-го по 2006 годы я находилась в Украине по семейным обстоятельствам. По возвращению в Штаты присоединилась к организации под названием US-Ukraine Business Counsil, то есть "Американско-украинский деловой совет". Она объединяла и объединяет организации, бизнесы, лидеров бизнес-круга, которые инвестируют в Украину, работают там.

Моя должность в Деловом совете была связана с установлением связей со структурами в Штатах, работающими с Украиной. Я занималась вопросами улучшения украинского имиджа в США, а не только в Вашингтоне. Такая деятельность помогала мне быть той активной украинкой, которой я считала себя всегда.

Также я работала много времени с "Американско-украинским Фондом" в Вашингтоне (US-Ukraine Foundation). Последний работает в Украине с первых лет независимости.

К тому же я организовывала событие по случаю двадцатой годовщины украинской независимости под названием Ukrainian Washington. Там присутствовали на тот момент все сотрудники Конгресса, Белого дома, Государственного Департамента и других важных для Украины организаций, которые засвидетельствовали нашей страну поддержку. Тогда к нам прилетала Руслана со своим выступлением.

Наше государство всегда имело такой мрачный имидж в Вашингтоне потому, что его важность была уменьшена. Теперь же, как мы видим, она достигла пика.

На территории Украины сейчас идет война за светлые ценности, такие как демократия, которую я считаю чрезвычайно важной. Существование прав и свобод человека, независимости, право на существование, право на существование языка и культуры, истории, которая не была бы переиначена российской ложью.

Мы показали миру, что мы лучшие борцы за идеалы, за которые этот же мир, к сожалению, разучился бороться.

Недавно общалась со своей знакомой, работавшей в американской судебной системе. Она мне говорит: "Знаешь, смотрю новости об Украине и у меня такое впечатление, что украинцы демонстрируют золотой стандарт гражданства". Реплика на языке оригинала звучала так: "I think, Ukrainians are showing us golden standard of what citizenship means".

Потом она добавила, что, по ее мнению, американцы забыли, каково быть хорошими гражданами.

Украинцы в Вашингтоне

Сколько человек насчитывает украинская община в американской столице?

На самом деле, здесь не так много украинцев (по разным оценкам, Ассоциация украинцев в Вашингтоне представляет интересы от 55 до 100 тысяч вашингтонцев украинского происхождения – 24 канал). Гораздо больше людей в Чикаго, Филадельфии и Рочестере. Многие украинцы также находятся в Нью-Йорке и Нью-Джерси.

Местная община мощная, несмотря на свою относительную малочисленность по сравнению с другими американскими городами. У нас есть возможность влиять на людей, которые решают важные вопросы в отношении Украины.

Как общественно-политическая активность украинцев Вашингтона оказывает влияние на принятие решений в пользу нашей страны?

Здесь действует Украинский конгрессный комитет, постоянно присутствующий в американском политическом процессе. Они имеют хорошо наработанные связи со многими представителями разных штатов, как в Сенате, так и в Конгрессе.

Комитет занимается организацией украинских дней, когда его представители из разных уголков страны съезжаются в Вашингтон для продвижения украинских интересов.

Одним из примеров эффективности работы представителей Украины в американской столице стало принятие в 2014 году Ukraine Freedom Support Act. Инициаторами выступили сенаторы Коркер и Менендес. Тогда, по просьбе представителя офиса Стива Стокмана, я организовала продвижение этого законопроекта через представителей украинской общины в каждом американском штате.

Мне помогала представительница Техаса в Конгрессе Марси Каптур. Она очень хорошо знакома с украинской проблематикой и стоит на четко проукраинских позициях.

Чтобы поддержать ее инициативу отстаивать наши интересы, мы должны были правильно организоваться и распространить по Америке призыв к украинцам, чтобы те нажали на своих конгрессменов на местах о существовании такого законопроекта. Чтобы украинская часть американских избирателей призвала своих кандидатов поддержать эту законодательную инициативу.

Американская прямая демократия очень интересна, как таковая. Чем больше людей обращаются с просьбой решить тот или иной вопрос, тем его решение становится более реальным.

Зная эту особенность, изюминку, мы создали в то время платформу, где объясняли людям, как регистрироваться для обращения, что говорить. Дали списки телефонов, на которые звонить.

Когда ты звонишь в офис своего сенатора, его работники всегда регистрируют этот звонок, говорит Ирина / Фото предоставлено спикером

Они спрашивают твои личные данные, являешься ли ты избирателем, и почему вопрос, с которым ты обратился, важен лично для тебя. Если количество подобных обращений, касающихся одного вопроса, достаточно велико, представители конгрессменов на местах понимают, что он важен. Как следствие – вопрос выносится на рассмотрение уже непосредственно Конгресса.

Чем сейчас занимаются украинские общественные лоббисты в Конгрессе?

Поскольку я уже несколько отошла от активного ведения дел в общественном лоббировании украинских интересов, то точно знать не могу. Только скажу, что они продолжают следить за динамикой решения вопросов, интересующих нашу страну.

К счастью, сейчас уже сами чиновники в США поняли, что нам нужно помогать без лишних промедлений. Это понимание способствует быстроте и качеству принятия соответствующих решений.

Следовательно, вашингтонские и другие украинские американские общины не нуждаются в частом напоминании о важности отстаивания национальных интересов нашей страны. Однако они всегда готовы при необходимости собраться и проявить активность. Мы, украинцы, умеем не только строить баррикады на Майдане, но и собираться, когда это нужно.

Ленд-лиз для Украины

Украинцы Америки внесли вклад в принятие решения о ленд-лизе?

Думаю, были конкретные люди и целые организации, которые помогли ленд-лизу для Украины стать реальностью. Больше ничего не скажу. Просто лично я этим вопросом не занималась, поэтому не могу комментировать такие вещи.

