Ночью 14 марта Россия запустила всего 27 БПЛА. Однако днем поднимала МиГ, из-за чего была тревога по всей стране. В половине седьмого вечера известно о первых "Шахедах" в воздушном пространстве Украины. Страшная атака на Кривой Рог была 12 марта, когда враг ударил по отелю.

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Что известно о взрывах в Кривом Роге 14 марта

О том, что в городе громко, написали корреспонденты Общественного. Взрывы в Кривом Роге раздавались около восьми вечера.

До того Воздушные силы писали о том, что на город летит скоростная цель. Мониторинговые каналы писали, что было два взрыва, причиной которых стал пуск баллистики из Крыма. Возможно, это были "Искандеры".

Глава ОВА Сергей Лысак написал, что, кроме ракетного обстрела, россияне направили на область беспилотники.

Где сейчас тревога

Последствия обстрела Кривого Рога

В некоторых районах города после обстрела исчез свет, сообщает "Первый городской". То же подтверждает и местное издание "Свои".

Также в небе после взрывов виден дым.

Местные медиа сообщают, что дома получили повреждения, а на дорогах пробки из-за перекрытых улиц. Но официальной информации еще не было.