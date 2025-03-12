Также есть погибшая и пострадавшие из-за удара. Все, что известно о деталях атаки и последствиях обстрела Кривого Рога, рассказывает 24 Канал.

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Что известно об атаке на Кривой Рог

Утром воздушную тревогу в Днепропетровской области объявили в 07:13. Уже через несколько минут в Кривом Роге прогремели взрывы. Вскоре после этого руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил ракетную атаку по городу. Впоследствии сообщили, что в результате атаки есть разрушения, вспыхнул пожар.

Уже в 07:40 взрывы прозвучали повторно. После этого в ОВА констатировали, что в городе слышали серию взрывов. Появилась предварительная информация о пострадавшем человеке. Также сообщили о попадании в объект инфраструктуры.

В общем, как сообщил руководитель областной военной администрации Сергей Лысак, с вечера и до самого утра в небе над днепропетровской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 19 вражеских дронов.

Есть ли погибшие и пострадавшие

Сначала сообщили, что в результате атаки ранения получили несколько человек, их госпитализировали в больницу. Позже Сергей Лысак сообщил, что из-за вражеского обстрела в Кривом Роге погибла 47-летняя женщина.

Уже в 08:30 появилась уточненная информация о двух пострадавших. Известно, что 41-летнюю женщину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще одной пострадавшей 78 лет помощь оказали на месте, она будет оправляться дома.

В 08:40 количество раненых в Кривом Роге возросло до пяти. 50-летний мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии, женщина 42 лет – в среднем. Сообщили также, что еще одна 47-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

Впоследствии руководитель Совета обороны города Вилкул сообщил, что количество пострадавших снова возросло, ранения получили 9 человек. Семь человек были госпитализированы: две женщины и пять мужчин. Из них двое в тяжелом состоянии, один – в крайне тяжелом.

Какие последствия обстрела

По данным Вилкула, в Кривом Роге из-за атаки очень много поврежденных многоквартирных домов, других гражданских объектов и объектов бизнеса. В результате атаки также возникли пожары в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях.

Из-за обстрела повреждены админздания, магазин и 12 легковых автомобилей. Вблизи разворачивают штаб помощи, туда подвозят стройматериалы для ликвидации последствий. Там же можно подать заявление на получение помощи от города.

Есть многочисленные разрушения в результате атаки / Фото ГСЧС

Впоследствии уточнили, что также повреждены автобусы, гаражи, более полутора десятков легковых автомобилей, магазины и даже учебное заведение. В частности, был поврежден местный отель. В здании выбило стекла и изуродовало фасад.

Последствия атаки на Кривой Рог / Фото Суспильне

В прокуратуре уже начали досудебное расследование в уголовных производствах по фактам совершения военных преступлений.

Атака на Кривой Рог вызвала повреждения: смотрите видео

По состоянию на 09:53 в Кривом Роге завершили аварийно-спасательные работы, Коммунальщики ликвидируют последствия ракетной атаки. Спасатели ликвидировали пожар 3 гаражей и 4 автомобилей на площади 100 квадратных метров и возгорание в админздании.

Заметим, в ГСЧС сообщили, что россияне нанесли повторный ракетный удар, когда на место прилета прибыли спасатели. Так, сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия атаки, когда раздался второй взрыв. К счастью, чрезвычайники не пострадали. Впрочем, повреждены 2 единицы техники.

По данным канала "Свои. Кривой Рог", под удар попали и медики. По их информации, карета скорой прибыла, чтобы оказать помощь пострадавшим, когда Россия нанесла повторный ракетный удар. Они успели спрятаться перед повторным ударом, однако их техника также повреждена.