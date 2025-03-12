Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Александра Вилкула и ГСЧС Украины.

Важно Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог: погибла женщина, есть раненые

Какие последствия атаки на Кривой Рог

Утром 12 марта российская армия цинично нанесла ракетные удары по Кривому Рогу баллистическими ракетами. Первый взрыв в городе прогремел около 07:17, а второй через 20 минут – около 07:37.

Под ударом России оказался объект гражданской инфраструктуры. После прилета на месте вспыхнул пожар.

Также очень много повреждений зафиксировали в многоквартирных домах, других гражданских объектов и объектов бизнеса. В результате атаки также возникли пожары в 3 гаражах и 4 легковых автомобилях. Всего огонь охватил площадь в около 100 квадратных метров. В результате ракетного обстрела повреждены админздания, магазин и 12 легковых автомобилей.

Последствия атаки в Кривом Роге – больше в галерее

Сейчас в городе развернули штаб для помощи людям. Вилкул заметил, что его развернули в том же месте, где и он был после прошлого ракетного удара, который произошел полгода назад.

Местные поймут и визуально будет видно. Строительные материалы (ОСБ, пленка, рейка, саморезы, гвозди) уже везем. Принимаются заявления на материальную помощь от города. Все службы работают,

– сообщил Вилкул.

Под удар попали спасатели

В ГСЧС сообщили, что россияне нанесли повторный ракетный удар, когда на место прилета прибыли спасатели. Так, сотрудники ГСЧС ликвидировали последствия атаки, когда раздался второй взрыв.

К счастью, чрезвычайники не пострадали. Впрочем, повреждены 2 единицы техники.

Телеграм-канал "Свои. Кривой Рог" сообщает, что под удар попали и медики. По их информации, карета скорой прибыла, чтобы оказать помощь пострадавшим, когда Россия подло нанесла повторный ракетный удар.

Медики успели спрятаться перед повторным ударом, однако их техника также повреждена.

Поврежденная скорая после повторного удара / Фото "Свои. Кривой Рог"

К такой циничной тактике враг прибегает не впервые. Вечером 7 марта российская армия нанесла ракетные удары по Доброполью Донецкой области. Второй удар оккупанты нанесли именно тогда, когда на место прибыли спасатели для ликвидации последствий атаки.