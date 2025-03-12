Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Олександра Вілкула та ДСНС України.

Важливо Росіяни атакували балістикою Кривий Ріг: загинула жінка, є поранені

Які наслідки атаки на Кривий Ріг

Зранку 12 березня російська армія цинічно завдала ракетних ударів по Кривому Рогу балістичними ракетами. Перший вибух у місті пролунав близько 07:17, а другий за 20 хвилин – близько 07:37.

Під ударом Росії опинився об'єкт цивільної інфраструктури. Після прильоту на місці спалахнула пожежа.

Також дуже багато пошкоджень зафіксували у багатоквартирних будинках, інших цивільних об'єктів та об'єктів бізнесу. Унаслідок атаки також виникли пожежі у 3 гаражах і 4 легкових автівках. Усього вогонь охопив площу у близько 100 квадратних метрів. Унаслідок ракетного обстрілу пошкоджені адмінбудівлі, магазин і 12 легкових автомобілів.

Наслідки атаки у Кривому Розі – більше у галереї

Наразі у місті розгорнули штаб для допомоги людям. Вілкул зауважив, що його розгорнули у тому ж місці, де й він був після минулого ракетного удару, який стався пів року тому.

Місцеві зрозуміють та візуально буде видно. Будівельні матеріали (ОСБ, плівка, рейка, саморізи, цвяхи) вже веземо. Приймаються заяви на матеріальну допомогу від міста. Усі служби працюють,

– повідомив Вілкул.

Під удар потрапили рятувальники

У ДСНС повідомили, що росіяни завдали повторного ракетного удару, коли на місце прильоту прибули рятувальники. Так, співробітники ДСНС ліквідовували наслідки атаки, коли пролунав другий вибух.

На щастя, надзвичайники не постраждали. Втім, пошкоджено 2 одиниці техніки.

Телеграм-канал "Свої. Кривий Ріг" повідомляє, що під удар потрапили й медики. За їхньою інформацією, карета швидкої прибула, щоб надати допомогу постраждалим, коли Росія підло завдала повторного ракетного удару.

Медики встигли заховатися перед повторним ударом, однак їхню техніку також пошкоджено.

Пошкоджена швидка після повторного удару / Фото "Свої. Кривий Ріг"

До такої цинічної тактики ворог вдається не вперше. Увечері 7 березня російська армія завдала ракетних ударів по Добропіллю Донецької області. Другого удару окупанти завдали саме тоді, коли на місце прибули рятувальники для ліквідації наслідків атаки.