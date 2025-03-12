Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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Росіяни атакували Кривий Ріг
О 07:13 на Дніпропетровщині оголосили повітряну тривогу. Причиною цього стала загроза застосування ворогом балістичного озброєння.
О 07:17 Повітряні сили попередили про балістику у напрямку Кривого Рогу. За хвилину у місті пролунав вибух.
До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Наразі про постраждалих чи руйнування не повідомляли. Ймовірно, детальна інформація з'явиться після відбою повітряної тривоги.