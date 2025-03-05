Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

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Наслідки атаки по Кривому Рогу

Увечері 5 березня росіяни атакували місто ракетою. Удар був по цивільній інфраструктурі – по місцевому готелю, де проживали люди.

За інформацією ОВА, внаслідок ракетного обстрілу є загиблий. Жертвою російської атаки став 53-річний чоловік.

Також відомо, що постраждали троє людей. Їх ушпиталили до лікарні. 43-річний чоловік та 49-річна жінка перебувають у важкому стані, а одна жінка – в стані середньої тяжкості.

Вибух у місті пролунав о 22:01. Ракета прилетіла по 5-поверховій будівлі ще під час сигналу повітряної тривоги. Рятувальникам вдалося евакуювати 14 людей. Внаслідок удару зруйновано сходову клітину, під завалами ще можуть перебувати люди.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття родині загиблого чоловіка. Вічна пам'ять!