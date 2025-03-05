Про це пише 24 Канал з посиланням на місцеві спільноти.

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Росія атакувала Кривий Ріг

О 21:59 на Кривий Ріг летіла швидкісна ціль. Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Вибух пролунав вже о 22:01. Наразі про наслідки невідомо, у Дніпропетровській області триває повітряна тривога. Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук попереджає про небезпеку.

Памʼятайте про інформаційну тишу, не допомагайте ворогу. Залишайтеся в укриттях до кінця тривоги,

– написав він.

Гучний вибух жителі чули паралельно з сигналом повітряної тривоги, тож ракета вибухнула дуже швидко. Наразі про наслідки удару по місту не повідомляється. Інформація може з'явитися після відбою.

До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Нагадаємо, вдень російська армія вдарила по промзоні в Основ'янському районі Харкова. Ворог атакував автомобільну базу, яка не працювала. Було пошкоджено вантажівку та приватний легковий автомобіль.