Ворог вдарив по місту ракетою. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисика та голову Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула.

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Росія прицільно вдарила по об'єкту цивільної інфраструктури

Вибух у Кривому Розі пролунав о 22:01.

На місці атаки виникла пожежа.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура. Ймовірно, під завалами можуть бути люди", – написав глава ОВА.

Згодом голова Ради оборони Кривого Рогу повідомив, що це було пряме влучення.

Перші поранені вже у лікарні в операційній, важкі,

– написав Вілкул.

Він попередив про можливі повторні виходи ракет.