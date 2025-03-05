Про те, де пролітають ворожі БпЛА, розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте безпекою та бережіть себе!

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22:04, 5 березня Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.

21:57, 5 березня Групи ударних БпЛА на півночі Полтавщини рухаються в південному напрямку.

21:41, 5 березня Група ударних БпЛА на Сумщині рухається в південному напрямку.