Про те, де пролітають ворожі БпЛА, розповідає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Не нехтуйте безпекою та бережіть себе!
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22:04, 5 березня
Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївщини.
21:57, 5 березня
Групи ударних БпЛА на півночі Полтавщини рухаються в південному напрямку.
21:41, 5 березня
Група ударних БпЛА на Сумщині рухається в південному напрямку.
21:32, 5 березня
Група ворожих БпЛА в акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.