О том, где пролетают вражеские БпЛА, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ. Не пренебрегайте безопасностью и берегите себя!

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22:40, 5 марта Группы ударных БпЛА в Полтавской области движутся в южном и восточном направлениях.

22:04, 5 марта Группа вражеских БпЛА в акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

21:57, 5 марта Группы ударных БпЛА на севере Полтавской области движутся в южном направлении.

21:41, 5 марта Группа ударных БпЛА в Сумской области движется в южном направлении.