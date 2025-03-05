Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что россияне накопили определенное количество БПЛА. Однако на пути к реализации планов противника есть преграда.

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Противник увеличивает количество ударов

"Если вопрос был бы исключительно в количестве дронов, они бы уже начали запускать столько БПЛА. Однако у них есть проблема с экипажами, с обученными людьми, с их количеством, а также с пусковыми площадками, – объяснил руководитель ЦПД.

Также россиянам необходимо создать определенную логистику и площадки для пуска такого количества "Шахедов".

К слову. Заместитель начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скибицкий сообщил, что россияне готовятся к тому, чтобы выпускать в сутки по территории нашей страны около 500 дронов. Для этого россияне планируют увеличить количество пусковых площадок, откуда должны запускать БПЛА.

Сейчас, к сожалению, они этим занимаются и увеличивают количество экипажей. Поэтому пока не буду говорить о промежутках времени, когда это возможно,

– отметил Андрей Коваленко.

В то же время враг увеличивает количество ударов по Украине – не только "Шахедами", но и различными типами БПЛА. В ближайшие месяцы, по словам руководителя ЦПД, он будет пытаться выйти на запуск 300 единиц дронов.

Напомним, что, что военный эксперт и основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный предположил, что россиянам для запуска 500 "Шахедов" нужно их изготовить и накопить. Для этого им требуется 10 – 14 дней. Однако главная проблема для них в наличии необходимого количества пусковых платформ для этих дронов.

В то же время целью запуска такого количества дронов по Украине является попытка врага перенасытить украинскую систему ПВО.