Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Россия значительно больше запускает дроны: о чем это свидетельствует

Кроме собственно "Шахедов", оккупанты используют и дроны-имитаторы. По словам Скибицкого, сейчас враг запускает от 150 до 200 беспилотников во время одной ночной серии ударов. Ранее эта цифра составляла от 20 до 30 дронов.

По сообщениям ISW, российские войска начали запускать от 80 до 100 (или более) "Шахедов" и дронов-приманок в октябре и ноябре 2024 года, а в феврале 2025 года – от 100 до 200 (или более). Скорее всего, российские войска используют большое количество беспилотников, чтобы обнаружить и подавить украинскую противовоздушную оборону и мобильные огневые группы,

– пишут аналитики.

Такое большое количество беспилотников свидетельствует, что враг не сталкивается с внутренними ограничениями в производстве. Так же нет проблем с поставками иранских компонентов. Но не ясно, сохранится ли такая тенденция в долгосрочной перспективе.