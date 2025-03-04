Про це пише 24 Канал з посиланням на ISW.

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Росія значно більше запускає дрони: про що це свідчить

Окрім власне "Шахедів", окупанти використовують і дрони-імітатори. За словами Скібіцького, зараз ворог запускає від 150 до 200 безпілотників під час однієї нічної серії ударів. Раніше ця цифра становила від 20 до 30 дронів.

За повідомленнями ISW, російські війська почали запускати від 80 до 100 (або більше) "Шахедів" і дронів-приманок у жовтні та листопаді 2024 року, а в лютому 2025 року – від 100 до 200 (або більше). Скоріш за все, російські війська використовують велику кількість безпілотників, щоб виявити і придушити українську протиповітряну оборону і мобільні вогневі групи,

– пишуть аналітики.

Така велика кількість безпілотників свідчить, що ворог не стикається з внутрішніми обмеженнями у виробництві. Так само немає проблем з постачанням іранських компонентів. Але не ясно, чи збережеться така тенденція у довгостроковій перспективі.