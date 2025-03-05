Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що росіяни накопичили певну кількість БпЛА. Однак на шляху до реалізації планів противника є перепона.

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Противник збільшує кількість ударів

"Якби питання було виключно у кількості дронів, вони б вже почали запускати стільки БпЛА. Проте у них є проблема з екіпажами, з навченими людьми, з їх кількістю, а також з пусковими майданчиками, – пояснив керівник ЦПД.

Також росіянам необхідно створити певну логістику і майданчики для пуску такої кількості "Шахедів".

До слова. Заступник начальника ГУР МО, генерал-майор Вадим Скібіцький повідомив, що росіяни готуються до того, щоб випускати на добу по території нашої країни близько 500 дронів. Для цього росіяни планують збільшити кількість пускових майданчиків, звідки мають запускати БпЛА.

Зараз, на жаль, вони цим займаються і збільшують кількість екіпажів. Тому поки не буду говорити про проміжки часу, коли це можливо,

– зазначив Андрій Коваленко.

Водночас ворог збільшує кількість ударів по Україні – не тільки "Шахедами", але й різними типами БпЛА. В найближчі місяці, за словами керівника ЦПД, він намагатиметься вийти на запуск 300 одиниць дронів.

Нагадаємо, що військовий експерт та засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний припустив, що росіянам для запуску 500 "Шахедів" потрібно їх виготовити та накопичити. Для цього їм необхідно 10 – 14 днів. Проте головна проблема для них в наявності потрібної кількості пускових платформ для цих дронів.

Водночас метою запуску такої кількості дронів по Україні є намагання ворога перенаситити українську систему ППО.