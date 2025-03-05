Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Важливо В Одесі пролунали вибухи: частина міста знеструмлена, є багато пошкоджень і в області

Скільки "Шахедів" збила ППО

У ніч на 5 березня 2025 року Росія вкотре тероризувала Україну. Так, противник атакував 3 балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, 1 зенітною керованою ракетою С-300 із Курської області та 181-м ударним БпЛА типу "Shahed" та безпілотниками-імітаторами. Запускали дрони-камікадзе відразу з 6 напрямків: Орел, Курськ, Міллєрово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму.

