Внаслідок цього частина мешканців міста залишилася без світла. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Думскую".

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Що відомо про атаку на Одесу

Ввечері 4 березня росіяни вкотре запустили по Україні безпілотники. Під ударом опинилася Одеса. О 21:56 повідомлялося про роботу ППО по ворожих цілях, вже о 22:05 у частині міста зникло світло. О 22:09 в Одесі знову було гучно.

Станом на 22:08 в одному з моніторингових каналів повідомили, що наразі в морі є 6 "Шахедів", 3 з них приблизно за 20 – 30 хвилин долетять до Чорноморська, ще 3 спостерігаються в районі Тендрівської Коси.

Ввечері 4 березня вибухи пролунали й у Сумах. Близько 22:00 у місті знову було гучно. Повітряну тривогу в області оголосили о 19:55.