Вследствие этого часть жителей города осталась без света. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Думскую".

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Что известно об атаке на Одессу

Вечером 4 марта россияне в очередной раз запустили по Украине беспилотники. Под ударом оказалась Одесса. В 21:56 сообщалось о работе ПВО по вражеским целям, уже в 22:05 в части города исчез свет. В 22:09 в Одессе снова было шумно.

По состоянию на 22:08 в одном из мониторинговых каналов сообщили, что сейчас в море есть 6 "Шахедов", 3 из них примерно за 20 – 30 минут долетят до Черноморска, еще 3 наблюдаются в районе Тендровской Косы.

Вечером 4 марта взрывы прогремели и в Сумах. Около 22:00 в городе снова было шумно. Воздушную тревогу в области объявили в 19:55.