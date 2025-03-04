Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.

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Где сейчас звучат сирены

20:51, 4 марта

  • "Шахеды" в Черном море курсом на Одесскую область.
  • "Шахеды" на юге Днепропетровщины курсом на Павлоград.
  • "Шахеды" на Сумщине курсом юго-западным.
20:43, 4 марта

Одесская область – угроза применения ударных БпЛА!

20:36, 4 марта

Донецкая область – угроза применения ударных БпЛА!

20:30, 4 марта

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА!

20:28, 4 марта

Сумская и Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!