Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы. Призываем не игнорировать угрозу и немедленно направляться в укрытие.
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Где сейчас звучат сирены
20:51, 4 марта
- "Шахеды" в Черном море курсом на Одесскую область.
- "Шахеды" на юге Днепропетровщины курсом на Павлоград.
- "Шахеды" на Сумщине курсом юго-западным.
20:43, 4 марта
Одесская область – угроза применения ударных БпЛА!
20:36, 4 марта
Донецкая область – угроза применения ударных БпЛА!
20:30, 4 марта
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА!
20:28, 4 марта
Сумская и Запорожская области – угроза применения ударных БпЛА!