28 февраля 2025 года президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Белый дом с официальным визитом. Официальным поводом было подписание так называемой "минеральной соглашения" – того самого, которое в первом варианте, по замыслу команды Трампа, должно было превратить нас в сырьевой придаток США, а в финальном уже стало довольно неплохим документом. Конечно, со своим недостатками, но вполне положительным win-win-инструментом для всех.

Вместо этого реальным планом Трампа, похоже, было устроить то, что через сутки на Saturday Night Live назвали incredible trap (невероятной ловушкой – 24 Канал), но при переводе теряется гениальное созвучие с фамилией 47-го президента США.

24 Канал анализирует события последних адских дней в международной политике и констатирует, что Украина прошла их достойно. Чего не скажешь о лидерах ведущего государства мира Соединенных Штатов Америки.

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Был ли выбор у Зеленского избежать исторического скандала

Да, мы говорим именно о публичном унижении непокорного украинца, который осмелился не повиноваться воле гегемона.

Иначе сложно объяснить всю эту сцену, которую разыграли Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс вместе с "прикормленным" журналистом Брайаном Гленном (тот, что задавал вопросы украинскому президенту об одежде, буквально "спрашивал за шмот").

Так, постфактум понимаем, что Зеленский мог бы не отвечать на манипуляции и крик Вэнса и не давать повода Трампу подхватить крик о каком-то неуважении. Впрочем, они оба нашли бы другой повод, ведь, похоже, все решили заранее. Потому что союзники так себя точно не ведут.

В этой ситуации у президента Украины был выбор – молча проглотить весь этот бред про "рилзы, из которых Вэнс черпает аналитику об Украине", склонить голову и начать неустанно благодарить Трампа ни за что, или же показать достоинство и превосходство за это дешевое шапито и продолжить защищать право Украины на свое существование. То есть на самом деле выбора, как такового и не было.



Историческая ссора Зеленского, Трампа и Джей Ди Вэнса / фото Getty

Какие "карты" теперь на руках у США

На удивление, президенту Украины особо нечего было терять, потому что США сами старательно растеряли все свои рычаги влияния для шантажа (на языке Трампа – карты).

О чем речь:

фактическое закрытие агентства USAID и остановка многочисленных гуманитарных программ, в частности по восстановлению Украины, реабилитации раненых, помощи беженцам и т.д;

публичное заявление о блокировании пути Украины в НАТО;

публичный отказ от гарантий безопасности Украины со стороны США;

начало сепаратных переговоров с Россией за спиной Украины и Европы, которые фактически окончательно вывели Путина из мировой изоляции;

публичный отказ от участия в силах сдерживания / миротворческой миссии;

отказ от новых поставок оружия и другой помощи (пока Украина получит только то, что согласовал Байден, от Трампа имеем – ноль и еще и должны за это якобы благодарить).

В понедельник, 3 февраля, Трамп встретится со своими главными помощниками по национальной безопасности, чтобы рассмотреть и, возможно, принять меры по вопросу помощи Украине. По крайней мере об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники. По данным издания, Трамп проведет переговоры, в частности, с государственным секретарем США Марко Рубио и министром обороны Питом Хегсетом.



Чиновник, который говорил на условиях анонимности, отметил, что они обсудят приостановление или отмену американской военной помощи Украине, включая последние поставки боеприпасов и оборудования, разрешенными и оплаченными во времена администрации Джо Байдена.

Фактически, это игра США на стороне Путина и публичное давление на Украину, но также все могло быть и средством давления в переговорах с Зеленским, если бы они проходили по классическим методам дипломатии, а не были слиты командой "больших переговорщиков" в унитаз.

По факту, мы видим, что США уже сделали Украине максимально больно, но эти шаги не несли для Америки фактически никаких убытков, кроме репутационных.

А вот потенциальное отключение "старлинков" для Украины, за которые заплатила член НАТО – Польша, или отмена уже заключенных оружейных контрактов – это уже не только прямые обвинения в участии в войне на стороне России, но многочисленные судебные иски и потенциальные миллиардные штрафы.



Остается еще остановка передачи разведывательной информации, но учитывая приведенное выше и некоторые сигналы (например, остановка Пентагоном сетевых мероприятий по киберсдерживанию России), это лишь вопрос времени. Как и обучение украинских военных и пилотов, вместе с деятельностью на военной базе США в Германии кол-центра, который координирует международную помощь Украине.

Похоже, к выводу, что уже не имеют мощных карт, то есть инструментов давления на Украину, пришли и в Белом доме. Поэтому сейчас стратегия Трампа и его команды заключается в перепосте ноунеймов из интернета с выгодной президенту США "аналитикой" о способности господина Дональда предвидеть в этих шахматах на 10 ходов вперед.

Также первые лица государства, словно под копирку, начали записывать интервью со словами верности Трампу, восхищением его мудростью и нелепыми претензиями к Украине и ее президенту.

Что это напомнило? Да, конечно, что их российских коллег – путинских царедворцев, те также создали культ "мощного лидера" и давно имеют аналог трамповых "10 ходов наперед" в виде 5Д-шахмат и "многоходовочек", в которых "Путин всех переиграл".



Путин и Трамп в 2017 / Фото AP

Но на фоне фактически единения мировых СМИ, которые стали на сторону Украины, а также общей позиции Европы, Канады, Австралии, Японии и других государств вся эта самодеятельность американцев выглядит как очередной выстрел в ногу.

Европа просыпается

Скандал в Белом доме и дальнейшие информационные атаки на Украину со стороны США – это безусловно неприятно и очень больно для Украины и приведет к страшным последствиям, но очень похоже на то, что это произошло бы так или иначе. Поэтому нашей задачей было минимизировать риски и искать новые точки опоры.

Точнее – старые. В Европе. 24 Канал уже столько раз писал о "пробуждении Европы", а она столько раз спала дальше, что это в какой-то момент стало напоминать самогипноз. Но после воскресной встречи Зеленского с европейскими лидерами в Лондоне этот диагноз ставит уже сам Дональд Туск.



Саммит в Лондоне / Фото ОП

Из Лондона имеем действительные положительные новости.

Европа в очередной раз получила доказательство, что власть в США захватили неадекватные силы, которые несут опасность и точно не собираются помогать. Поэтому Европа решила наконец позаботиться о себе сама и быть взрослым в комнате.

После встречи глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже говорила о консенсусе в необходимости усиления обороноспособности субконтинента, а британский премьер Стармер сказал не только о готовности отправить войска в Украину, но и о желании закрыть наше небо от российских самолетов и ракет.

А также о фактической готовности убивать россиян, чего британцы на украинской земле массово не делали со времен Крымской войны (а в 1919 году во время интервенции в основном были на Кавказе, в то время как в Севастополе только квартировали).

Европа стремится перехватить у США контроль над переговорами о войне России против Украины и выступить единым фронтом на фоне ухудшения отношений между Киевом и Вашингтоном.



Об этом отмечает CNN, подводя итоги важного дня дипломатии – саммита европейских лидеров в Лондоне, 2 марта, во время которого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Запад находится "на перепутье истории" и "пришло время действовать". В CNN также приводят слова Стармера о том, что Россия в конце концов будет участвовать в мирном урегулировании, но она не может диктовать условия каких-либо гарантий безопасности. Великобритания и Франция намерены создать "коалицию желающих" для предоставления Киеву гарантий безопасности.

Мы собрались здесь сегодня, потому что для безопасности Европы это момент, который случается раз в поколение, и нам всем необходимо активизироваться,

– заявил Стармер, открывая саммит, на котором собрались 18 глав государств и правительств, а также руководители международных институтов.

Новый мирный план Европы

Также Стармер вместе с президентом Франции Макроном раскрыли детали своего мирного плана. Он предусматривает следующее:

заключение перемирия между Россией и Украиной на месяц;

начало мирных переговоров;

появление в Украине франко-британского экспедиционного корпуса на участке, по образному выражению Макрона – на "эквиваленте линии Париж – Будапешт".



Кир Стармер и Владимир Зеленский / Фото ОП

Вопрос заключается в том, как мы используем это время, чтобы попытаться достичь приемлемого перемирия, с переговорами, которые продлятся несколько недель, а затем, после подписания мира, развертывания (миротворцев – 24 Канал). Мы хотим мира. Мы не хотим его любой ценой, без гарантий,

– Макрон по итогам воскресного саммита в Лондоне в комментарии Le Figaro рассказывает детали мирного плана.

Конечно, это нежизнеспособный план, потому что США умоют руки, Россия на него категорически не согласится. А чего бы им соглашаться, если у Трампа им уже фактически пообещали четыре наши области, включая Херсон и Запорожье, где мы должны благодарить Трампа (да, снова), что пока без Харькова.

Именно мир нам нужен, а не вечная война. И именно поэтому мы говорим, что гарантии безопасности являются ключом к этому. В ближайшее время мы все в Европе сформируем наши общие позиции – линии, которых должны достичь, и линии, из которых не можем отступить. Такие позиции будут представлены нашим партнерам в Соединенных Штатах Америки. Надежность, продолжительность мира и правильное соглашение об окончании войны – это действительно наш общий приоритет,

– президент Зеленский об итогах встречи в Лондоне.

Так, в чем же тогда ценность плана Макрона – Стармера? Кроме того, что это едва ли не первая конкретика. А в том, что Европа показала единство и готовность бороться и поддерживать нас. До победы. А заодно и показала свою субъектность и категорическое нежелание сидеть за "детским столиком". Теперь этот мощный сигнал необходимо подкрепить не менее мощными действиями.

Учитывая это, сверхважной будет встреча в Брюсселе 6 марта, где на экстренном съезде Европейского совета должны быть согласованы действия по оборонному бюджету ЕС и увеличение его на сотни миллиардов евро путем создания специального фонда. А уже через полторы недели председатель Еврокомиссии фон дер Ляйен должна представить единую большую стратегию европейского ВПК.

Украина в этом документе должна занять главное место и большинство этих денег должны превратиться в оружие и технику для Украины. Было бы все это, если бы Зеленский в последний день зимы в Овальном кабинете проигнорировал крики Вэнса, склонил голову и смиренно согласился на капитуляцию Украины, – вопрос риторический.