Президент США якобы планирует собрать свою команду 3 марта для принятия мер против Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NYT.

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Трамп встретится с командой

Издание отмечает, что Дональд Трамп 3 марта проведет встречу со своей командой по нацбезопасности, чтобы обсудить и, возможно, принять меры в отношении Украины.

В частности, на встрече будут госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Гегсет.

Они якобы планируют обсудить приостановление или отмену военной помощи Украине, включая окончательные поставки боеприпасов и оборудования, разрешенных и оплаченных администрацией Байдена.

Это происходит на фоне ссоры Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Белом доме 28 февраля. Украинский президент прибыл в США, чтобы подписать соглашение о редкоземельных ископаемых, однако его отложили из-за спора.