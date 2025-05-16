Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова представителя МИД Украины Георгия Тихого.

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Что сказал Тихий о готовности Украины к прекращению огня

На вопрос журналиста о том, какие ожидания Украины относительно усилий Китая по прекращению огня и мирных переговоров, Георгий Тихий отметил, что Китай и Бразилия последовательно поддерживают идею о прекращении огня.

"Они говорили об этом годами. И мы хотим их поддержки сейчас и их голоса в диалоге с Россией, потому что они имеют влияние на нее, чтобы убедить в необходимости полного и длительного прекращения огня", – отметил спикер МИД Украины.

Тихий отметил, что Украине надо не столько временное прекращение огня или на праздники, а полное и длительное.

Мы готовы к любому сроку прекращения огня - 30, 60 или 90 дней,

– отметил чиновник.

К слову, ранее Георгий Тихий заявил, что во время переговоров в Стамбуле 16 мая от российской стороны звучали неприемлемые требования к Украине. В то же время представитель МИД отметил, что у украинцев уже есть достаточный опыт в коммуникации с оккупантами, поэтому наши представители знали, как себя вести.

Ранее журналист The Economist Оливер Кэррол также говорил, что от главы российской делегации в Стамбуле Владимира Мединского звучали заявления, что, мол, "Россия готова воевать вечно" и "возможно, некоторые из тех, кто сидит здесь, за этим столом, потеряет больше своих близких".