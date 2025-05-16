18:49, 16 мая

На просьбу сообщить о требованиях россиян Георгий Тихий заявил, что не он не может раскрывать содержание переговоров, ведь "это просто некорректно".

Представитель МИД добавил, что российская делегация, возможно, имела ограниченный мандат, чтобы подписать какой-либо документ о прекращении огня, в отличие от украинской.