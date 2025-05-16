По результатам встречи украинские переговорщики вышли с заявлениями. Главные тезисы для вас передает 24 канал.
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Результаты переговоров России и Украины в Стамбуле
Георгий Тихий заявил, что Владимир Зеленский готов напрямую встретиться с Путиным.
По его словам, Украина хочет достичь прогресса и для этого надо организовать встречу на уровне руководителей стран
Во время переговоров россияне выдвинули новые требования
Георгий Тихий объяснил, что прежде всего нужно увидеть "четкие документы".
Трудно сказать. В принципе да, но нам нужно посмотреть на четкие документы и тогда мы сможем сравнить. Насколько я понимаю, были новые требования,
– сказал представитель МИД.
На просьбу сообщить о требованиях россиян Георгий Тихий заявил, что не он не может раскрывать содержание переговоров, ведь "это просто некорректно".
Представитель МИД добавил, что российская делегация, возможно, имела ограниченный мандат, чтобы подписать какой-либо документ о прекращении огня, в отличие от украинской.
Первый заместитель главы МИД Сергей Кислица заявил, что встреча лидеров Украины и России позволит решить многие вопросы, потому что только Путин принимает решения в России.
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что во время переговоров было три приоритета – возвращение людей, прекращение огня и договоренность о встрече Зеленского и Путина.
Российская делегация озвучила ряд недопустимых вещей
Спикер МИД Георгий Тихий заявил, что Украина имеет богатый опыт переговоров с россиянами с 2014 года.
Украинская делегация знает, как вести себя в таких ситуациях, как справиться со всеми теми вещами, которые мы можем услышать от российской стороны,
– заявил он.
По словам Тихого, украинская делегация прекрасно справилась и ее позиция осталась неизменной.
Россия согласилась обменять 1000 человек
Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что работа по обмену пленными уже началась.
Начиная с сегодняшнего дня мы прорабатываем списки лиц, которые вернутся на родину. Мы имеем нормальный опыт работы с российской стороной,
– сказал он.
Следующий шаг – встреча с Путиным
Министр обороны Рустем Умеров заявил, что Владимир Зеленский ждал дискуссии высокого уровня.
По его словам, следующим шагом должна стать организация встречи с Путиным.