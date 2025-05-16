18:49, 16 травня

На прохання повідомити про вимоги росіян Георгій Тихий заявив, що не він не може розкривати зміст переговорів, адже "це просто некоректно".

Речник МЗС додав, що російська делегація, можливо, мала обмежений мандат, щоб підписати який-небудь документ про припинення вогню, на відміну від української.