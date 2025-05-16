За результатами зустрічі українські перемовники вийшли з заявами. Головні тези для вас передає 24 канал.
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Результати переговорів Росії та України у Стамбулі
Під час переговорів росіяни висунули нові вимоги
Георгій Тихий пояснив, що передусім потрібно побачити "чіткі документи".
Важко сказати. В принципі так, але нам потрібно подивитися на чіткі документи і тоді ми зможемо порівняти. Наскільки я розумію, були нові вимоги,
– сказав речник МЗС.
На прохання повідомити про вимоги росіян Георгій Тихий заявив, що не він не може розкривати зміст переговорів, адже "це просто некоректно".
Речник МЗС додав, що російська делегація, можливо, мала обмежений мандат, щоб підписати який-небудь документ про припинення вогню, на відміну від української.
Перший заступник голови МЗС Сергій Кислиця заявив, що зустріч лідерів України та Росії дозволить вирішити багато питань, бо тільки Путін ухвалює рішення в Росії.
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що під час переговорів було три пріоритети – повернення людей, припинення вогню і домовленість про зустріч Зеленського та Путіна.
Російська делегація озвучила низку неприпустимих речей
Речник МЗС Георгій Тихий заявив, що Україна має багатий досвід переговорів з росіянами з 2014 року.
Українська делегація знає, як поводитися в таких ситуаціях, як впоратися з усіма тими речами, які ми можемо почути від російської сторони,
– заявив він.
За словами Тихого, українська делегація чудово впоралася і її позиція залишилася незмінною.
Росія погодилася обміняти 1000 осіб
Представник ГУР Вадим Скібіцький заявив, що робота щодо обміну полоненими вже почалася.
Починаючи з сьогоднішнього дня ми опрацьовуємо списки осіб, які повернуться на батьківщину. Ми маємо нормальний досвід роботи з російською стороною,
– сказав він.
Наступний крок – зустріч з Путіним
Міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Володимир Зеленський чекав на дискусії високого рівня.
За його словами, наступним кроком має стати організація зустрічі з Путіним.