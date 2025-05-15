09:13, 15 мая

В канцелярии Эрдогана сообщили, что у президента нет в графике отдельных встреч с делегациями России и Украины.

Отмечается, что в программе турецкого лидера – встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре, после чего он будет иметь рабочий обед с участием делегаций.

