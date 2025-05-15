09:13, 15 травня

В канцелярії Ердогана повідомили, що у президента не має в графіку окремих зустрічей з делегаціями Росії та України.

Зазначається, що у програмі турецького лідера – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, після чого він матиме робочий обід за участю делегацій.

