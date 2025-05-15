Про те, що відбувається у Стамбулі та головні заяви сторін, – розповідає 24 Канал.
Дивіться також Стамбул, так Стамбул: в яку гру зіграють Зеленський і Путін та що задумав Трамп
Путін міг провести нараду щодо підготовки до можливих переговорів
У Кремлі повідомили, що напередодні ввечері Владімір Путін нібито провів нараду щодо підготовки до переговорів з українською стороною.
В Ердогана не має в графіку окремих зустрічей з делегаціями Росії та України
В канцелярії Ердогана повідомили, що у президента не має в графіку окремих зустрічей з делегаціями Росії та України.
Зазначається, що у програмі турецького лідера – зустріч із президентом України Володимиром Зеленським в Анкарі, після чого він матиме робочий обід за участю делегацій.
Чи відомий час початку переговорів
РосЗМІ пишуть про те, що переговори між сторонами заплановані на 10:00.
Водночас голова ЦПД Андрій Коваленко спростував цю заяву, та зазначив, що такий час не був запланований.
Не виключено, що росіяни просто хочуть маніпулювати темою перемовин. Бо вже їх пропагандисти пишуть, що "перемовини потрібні всім, окрім України". На це і розрахунок,
– написав Коваленко.
Російська делегація могла прибути до Стамбулу
Вранці 15 травня до Стамбула вже прилетів урядовий борт із Москви, на якому можуть бути члени російської делегації для переговорів з українськими офіційними особами.
Зауважимо, що президент України Володимир Зеленський ще увечері 14 травня вирушив до Туреччини.