15 мая в Турции должны возобновиться переговоры между Украиной и Россией относительно завершения войны. Тем временем Дональд Трамп не исключает, что может встретиться с Путиным в Турции, если тот туда прибудет. Глава Белого дома говорит, что его плотный график не помешает ему встретиться с главой Кремля, "чтобы спасти жизнь".

Но приедет ли Путин на встречу с Зеленским? Напомним, что он побоялся прибыть в Стамбул даже тогда, когда там не было Зеленского. Потому что Турция, хоть и не подписала Римский статут и не имеет обязательств арестовать Путина как военного преступника, все же член НАТО. Поэтому российский диктатор отказывался от приглашений Эрдогана и даже анонсированных визитов в августе 2023 и в феврале 2024.

24 Канал рассказывает о стратегии сторон, сомневается в перспективах и объясняет, для чего – точнее, для кого – все это шоу.

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Почему снова Стамбул и удалось ли "стабилизировать" Трампа

Современный мир – очень быстрый, это подтверждают хотя бы события вокруг мирных переговоров о прекращении российской агрессии против Украины. Новый президент США Дональд Трамп добавил к этому еще и хаос, который разрушает давно установленные представления, давние союзы и вообще понятный и логичный баланс сил.

Он отказался сначала быть гарантом безопасности Украины, а затем и союзником, придумав себе роль посредника в переговорах с Путиным. По мере того как спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф осваивался в Москве, летая туда как на работу, стало складываться впечатление, что США вообще играют на стороне России и планируют достичь мира исключительно за счет давления на Украину.

Где-то посередине этих попыток ухаживания Трампа к Путину за счет Украины свою субъектность и собственную опасность наконец осознала Европа. Европейские лидеры начали свою игру с перетягиванием каната, где канатом стала благосклонность Трампа. После разговоров в Ватикане и заключения соглашения о полезных ископаемых президента США удалось стабилизировать и вернуть к определенной норме.



Встреча Зеленского и Трампа в Ватикане / Фото ОП

А игра в "перетягивание каната" переродилась в знакомую со времен мартовских переговоров в Джидде игру в "перебрасывание мяча".

Далее был неожиданный, но действительно мощный визит французского президента Макрона, британского премьера Стармера, его польского коллеги Туска и нового канцлера Германии Мерца в Киев, где они вместе с президентом Зеленским выдвинули Путину и России ультиматум о безусловной 30-дневной остановке боевых действий. То есть все, как хотел Трамп, с которым держали связь по телефону.



Стармер, Зеленский, Макрон, Туск и Мерц / Фото ОП

В ответ в Кремле воцарилось "тревожное молчание", которое только в полночь прервал Путин странным заявлением, суть которого заключалась в том, что "мы готовы на безусловное перемирие, но есть условия. И вообще – сначала нужно начать переговоры, а только потом будет перемирие. И начать нужно с того, на чем остановились в Стамбуле в апреле 2022 года, но с учетом "реалий на земле"".

Новый раунд россияне назначили на четверг, 15 мая.

"Киевская пятерка" очевидно рассчитывала, что Трамп не "купится" на примитивную манипуляцию россиян и проявит твердость, а значит – наконец покажет свою силу и ярость. Но этого не произошло (как не произошло с хуситами и в торговой войне с Китаем) и Трамп, проигнорировав даже мнение своего собственного спецпредставителя Кита Келлога, расценил слова Путина не как попытку уклониться, а как большой шаг к миру, поэтому снова начал давить, но не на Москву, а на Киев, призвав Зеленского немедленно откликнуться на приглашение к переговорам. При этом Трамп заметил, что украинский лидер, по его убеждению, не согласится.

Этим Трамп фактически перечеркнул все грозные заявления европейских лидеров, которые настаивали на начале перемирия с 12 мая. Спасать ситуацию взялся Владимир Зеленский. Он почти мгновенно согласился на предложение Трампа и заявил, что непременно помчится в Стамбул и будет готов к переговорам с Путиным, напомнив культовую фразу 2019-го "Стадион, так стадион".

Приедет ли Путин в Стамбул и чего так боится

Мяч снова оказался на стороне России, где явно испугались встречи Путина с Зеленским, который теперь не просто хочет посмотреть диктатору в глаза, но и "сказать несколько теплых слов". Так игра в "перебрасывание мяча" получила потенциал превратиться вообще в "капитанский конкурс" из КВН, где никто не будет слушать лекцию о печенегах, потому что формат совсем другой и правила диктует не Москва.

В Кремле в очередной раз воцарилось "тревожное молчание". Россияне панически стали искать выход, а также причины для отказа. Включился и Трамп, который "случайно" оказался неподалеку: сейчас он осуществляет свое первое зарубежное турне, для которого выбрал Ближний Восток, точнее его арабскую часть, при полном игнорировании Израиля. Президент США снова продемонстрировал большое рвение и даже предположил, что может прилететь в Турцию, если туда прибудет Путин.

Прибытие Трампа в Саудовскую Аравию: смотрите видео

Но дело в том, что Путина, похоже, там не будет. Как бы ни старался и ни просил бразильский друг россиян президент Инасио Лула. Сейчас Путин петляет как может, а его окружение продуцирует все новые и новые версии. После мощного брейншторма был отброшен вариант необходимости соблюдения украинских законов и решений СНБО и выбран вариант, что Путину надо быть в это время в ресторане "Теремок", а потому, извините, "кина не будет".

Вместо него же в Турцию якобы полетят министр иностранных дел Сергей Лавров и советник диктатора по вопросам внешней политики Юрий Ушаков. Такой состав российской делегации заранее делает ее неполномочной, а сам визит – формальным.

Ни Лавров, ни Ушаков – ничего не решают, а в последние годы даже не могут похвастаться особым влиянием на Путина. Смысла встречаться с "челядью" Путина, которая будет просто "торговать лицом", для Зеленского нет.

Что делать Украине и почему надо готовиться к наступлению России летом

Тогда для чего это все? Ответ здесь один: это шоу имеет одного единственного актера – Дональда Трампа, которому надо разжевать и показать, что Путин не хочет мира, зато мира хотят Украина и ее европейские союзники. И при этом делают все, как он хочет и говорит. И даже не сильно капризничают, когда Трамп меняет правила игры, чтобы не злить Путина.

После провала переговоров в Стамбуле, а он – неизбежен, позлить "Владимира", похоже, придется. Нужно будет вспомнить наконец о "мире через силу", санкциях и далее по списку Линдси Грэма. Возможно, даже добавить Украине оружия – конечно, не как подарок, а исключительно как вклад в совместный Американско-украинский фонд восстановления, все необходимые процедуры для запуска которого Украина уже сделала.

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Сейчас все фигуры расставлены, роли определены, ждут только, собственно, 15 мая. Что еще нужно сделать, чтобы показать и доказать Трампу вообще-то очевидные вещи, непонятно. Потому что уже даже Джей Ди Вэнс прямо говорит, что Россия совсем обезумела и просит непомерные вещи.

К сожалению, Дональд Трамп уже не один раз доказывал, что он не подвластен человеческой логике. Это означает, что он непременно продолжит отчаянно цепляться за выдуманную им реальность, в которой Путин – рациональный игрок и стремится к peace deal.

Учитывая это, уже никто не удивится, что после очередной демонстрации Россией откровенного пренебрежения к мирному процессу и Трампу лично тот снова начнет давить на Украину и может придумать какие-то другие требования, за которыми последуют новые.

Что в этой ситуации делать Украине? Сохранять силы, спокойствие, внутреннее единство и чувство собственного достоинства, маневрировать, углублять отношения с Европой и, по вполне успешному примеру сирийского лидера, обещать построить Trump Tower в Макеевке или даже Ялте.

А главное – ждать, когда Россия будет сама доведена до необходимости ведения реальных мирных переговоров, то есть еще больше истощится и станет слабее. К сожалению, для этого только самого факта падения цен на нефть и увеличения дыры в бюджете будет мало.

Очевидно летом 2025 года Путин попытается провести большое наступление против Украины с мечтой "дожать". Это будет большое и страшное испытание для украинцев, но не менее страшным этот ва-банк будет и для россиян. Исторические параллели об июньском наступлении Керенского 1917 года и "весеннем наступлении" немцев 1918 года очень живучие. Если Украина все сделает правильно – других вариантов для россиян просто не останется.