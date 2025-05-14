Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на CNN. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что намерен лично убедить кремлевского диктатора Владимира Путина приехать в Турцию на переговоры с Украиной.

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Бразилия выступает за диалог

По его словам, Путина он планирует увидеть во время остановки в Москве. Кроме приглашения на переговоры в Стамбул, Лула также будет призывать диктатора согласиться на 30-дневное прекращение огня.

Мне ничего не стоит сказать: "Эй, товарищ Путин, езжай в Стамбул на переговоры",

– заявил бразильский президент.

Лула также утверждает, что его к таким призывам побудил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Андрей Сибига.

Напомним, что ранее Россия официально согласилась на переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая – эту информацию подтвердили в Кремле. Однако Путин проигнорировал международную инициативу "коалиции желающих", которая призывает к 30-дневному прекращению огня с 12 мая.

Инициатива уже имеет поддержку более 20 стран, включая Францию, Германию, Великобританию и Польшу. Турция согласилась стать площадкой для переговоров, а президент Реджеп Эрдоган уже подтвердил готовность принять делегации.