В ISW предполагают, что российский лидер Владимир Путин сознательно идет на значительные человеческие потери, чтобы достичь даже незначительных тактических результатов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет ISW.

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Россия усиливает свою позицию в Украине

По оценкам аналитиков, российская армия активно пополняет личный состав – и не только для компенсации потерь, но и для постепенного увеличения общего контингента на украинском фронте. При этом уровень потерь на каждый квадратный километр только растет.

Это должно создать иллюзию превосходства российской армии, которая впоследствии используется как рычаг во время переговорного процесса с Украиной.

13 мая Путин заявил о ежемесячном приросте армии на 50 – 60 тысяч новобранцев. Однако аналитики подозревают, что эти цифры преувеличены для демонстрации "военной мощи". Кроме того, Путин не указал, когда именно был достигнут такой показатель. Ранее украинские официальные лица также отмечали, что Россия планирует выйти на такой уровень рекрутинга в 2025.

Заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в начале марта заявил, что планы России на 2025 год "в основном" позволят компенсировать боевые потери при условии сохранения нынешних темпов наступательных действий.

В январе секретарь Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что в 2024 году контракт на службу в армии РФ подписали около 450 тысяч человек, а еще 40 тысяч присоединились к добровольческим формированиям. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что численность российской группировки выросла с примерно 603 тысяч на 1 января 2025 года до 623 тысяч за чуть более чем три месяца.

Эксперты ISW резюмируют: Москва сейчас может не только пополнять потери, но и постепенно увеличивать свои силы в Украине.