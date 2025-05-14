Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг Томми Пиготта.

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Что в Госдепе США заявили о мирных переговорах

Пиготт считает, что потенциальные переговоры Украины и России в Турции могут приблизить страны к достижению прекращения огня.

Как сказал президент, это критическая возможность попытаться достичь прекращения огня и попытаться достичь длительного мира,

– отметил он.

По словам Томми Пиготта, Трамп приблизил Украину и Россию к миру больше, чем за годы до того, как он вступил в должность. Он добавил, что США хотят, чтобы конфликт между двумя странами завершился.

Заместитель спикера Госдепа напомнил желание Дональда Трампа, чтобы переговоры в Стамбуле 15 мая, предложенные российским диктатором, состоялись. Президент США настаивал на том, чтобы Украина немедленно согласилась на переговоры в Турции.

В свою очередь украинский лидер согласился на предложение главы Кремля возобновить переговоры. Он заявил, что "будет ждать Путина в Турции лично".