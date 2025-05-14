Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на брифінг Томмі Піготта.

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Що у Держдепі США заявили про мирні переговори

Піготт вважає, що потенційні переговори України та Росії в Туреччині можуть наблизити країни до досягнення припинення вогню.

Як сказав президент, це критична можливість спробувати досягти припинення вогню і спробувати досягти тривалого миру,

– зазначив він.

За словами Томмі Піготта, Трамп наблизив Україну і Росію до миру більше, ніж за роки до того, як він вступив на посаду. Він додав, що США хочуть, щоб конфлікт між двома країнами завершився.

Заступник спікера Держдепу нагадав бажання Дональда Трампа, щоб переговори в Стамбулі 15 травня, запропоновані російським диктатором, відбулися. Президент США наполягав на тому, щоб Україна негайно погодилася на перемовини в Туреччині.

Своєю чергою український лідер погодився на пропозицію очільника Кремля відновити переговори. Він заявив, що "чекатиме на Путіна в Туреччині особисто".