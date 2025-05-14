У ISW припускають, що російський лідер Володимир Путін свідомо йде на значні людські втрати, аби досягти навіть незначних тактичних результатів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

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Росія посилює свою позицію в Україні

За оцінками аналітиків, російська армія активно поповнює особовий склад – і не лише для компенсації втрат, але й для поступового збільшення загального контингенту на українському фронті. При цьому рівень втрат на кожен квадратний кілометр лише зростає.

Це має створити ілюзію переваги російської армії, яка згодом використовується як важіль під час переговорного процесу з Україною.

13 травня Путін заявив про щомісячний приріст армії на 50 – 60 тисяч новобранців. Однак аналітики підозрюють, що ці цифри перебільшені для демонстрації "військової потужності". Крім того, Путін не вказав, коли саме був досягнутий такий показник. Раніше українські офіційні особи також зазначали, що Росія планує вийти на такий рівень рекрутингу у 2025.

Заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький на початку березня заявив, що плани Росії на 2025 рік "здебільшого" дозволять компенсувати бойові втрати за умови збереження нинішніх темпів наступальних дій.

У січні секретар Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв повідомив, що у 2024 році контракт на службу в армії РФ підписали близько 450 тисяч осіб, а ще 40 тисяч приєдналися до добровольчих формувань. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що чисельність російського угруповання зросла з приблизно 603 тисяч на 1 січня 2025 року до 623 тисяч за трохи більше ніж три місяці.

Експерти ISW резюмують: Москва наразі може не лише поповнювати втрати, але й поступово збільшувати свої сили в Україні.