30 апреля в Вашингтоне Украина и США заключили многострадальное соглашение о полезных ископаемых. Оно наконец успокоило Трампа и на самом деле стало большой дипломатической победой Киева.

24 Канал рассказывает и объясняет, почему это не только моральная победа, но и потенциально политическая.

Долгий путь к соглашению о полезных ископаемых

Ресурсное или то бишь "минеральное соглашение" прошло через несколько стадий метаморфоз, которые иногда все больше напоминали 7 кругов ада. Его очертания появились как инициатива украинской стороны, чтобы поощрить новую администрацию США в дальнейшей поддержке Украины и создать для нее ситуацию Win-Win.

В таком варианте проект просуществовал до января 2025 года, пока за него не взялись юристы Трампа (или те, кто называют себя юристами, потому что к ним и их профпригодности возникло немало вопросов).

Они кардинально изменили суть потенциальной сделки и превратили ее в нечто, что больше напоминало кабальную сделку империи с банановой республикой. Сливы в СМИ деталей этого варианта шокировали мир и заставили вспомнить уже забытый мем о "циничных барыгах".

Трамп не просто потребовал возврата США помощи, которую Украина бесплатно получила во времена Байдена, но и "поставил нас на счетчик", буквально втрое увеличив сумму, которую потребовал получить. Так, речь о 350 миллиардах долларов, при этом консенсусная оценка американской помощи – 110 миллиардов, 5 из которых должны быть растянуты во времени на следующие несколько лет.

Украина отказалась подписывать договор о собственном закрепощении и вызвала настоящую истерику у Трампа и его команды (президент Зеленский был назван диктатором, а Украина – виновной за то, что на нее напали). Впрочем, уже вскоре эмоции временно улеглись и украинским дипломатам удалось настоящее чудо – они нивелировали все опасные места "соглашения" и превратили его во вполне положительный меморандум "за все хорошее", без всякой кабалы.

Именно такой вариант полетел подписывать 28 февраля 2025 года в США Зеленский. Что произошло дальше – уже история. Скандал в Овальном доме, инициатором которого были Трамп и Джей Ди Вэнс, стал, пожалуй, главным символом первых 100 дней нового президента США.

После громкой ссоры США решили показательно наказать Украину и остановили всю военную помощь, включая предоставление разведывательных данных. Кроме того, в эти дни США все активнее начали демонстрировать публичную поддержку действий России на всех уровнях, чуть ли не превратившись в союзника Путина.

Чтобы унять истерику США, на помощь Украине пришли ее европейские союзники – Франция и Великобритания, но не только они: большинство европейских лидеров приложились к тому, чтобы убедить Трампа не рубить с плеча и возобновить переговоры.

Они снова стартовали после паузы в 10 дней в саудовской Джидде. Там же Украина и США договорились вернуться к переговорам по ресурсному соглашению. При этом Америка выставила еще более жесткие условия, чем были в первом кабальном варианте.

Украина показала свою жесткость на переговорах

Трудно представить, каких усилий стоило украинским дипломатам и чиновникам, участвовавшим в переговорах, просто сдержаться и не придушить уважаемых, но циничных "партнеров" прямо во время заседаний. Тем не менее результат переговоров превзошел все наши ожидания. Потому что украинцам снова удалось войти в одну реку дважды, осуществив очередное чудо.

В итоге все жесткие пункты Трампа были нивелированы, и 30 апреля 2025 года Украина и США подписали вполне вменяемое и приемлемое соглашение. От имени Украины документ подписывала вице-премьер Юлия Свириденко, а от США – министр финансов Скотт Бессент.



Скотт Бессент и Юлия Свириденко / Фото с фейсбук-страницы Свириденко

При этом последний не изменил себе и уже на финише устроил истерику, обвинив Украину едва ли не в срыве переговоров, когда узнал, что документ потребует ратификации украинским парламентом, после чего только можно будет подписать другие сопроводительные договоры, чтобы финализировать соглашение. Однако и этот всплеск удалось унять и американцев успокоить.

То есть мы оказались в довольно странной ситуации, когда Украина оказалась старшей в комнате и вынуждена была учить США деловой этике и дипломатии. А еще – демонстрировать настоящий The Art of the Deal, которым так гордится Трамп и его окружение.

В реальности же Украина показала свою жесткость на переговорах и повторила дипломатический подвиг Талейрана на Венском конгрессе 1815 года, превратив кабальную сделку в выгодную и вполне приемлемую.

Уже 1 мая мы получили его текст и сейчас соглашение ждет ратификации в Верховной Раде и дальнейшей подписи президента, после чего вступит в силу.



Украинская делегация во время подписания соглашения / фото с фейсбук-страницы Свириденко

Что предусматривает "Соглашение о полезных ископаемых"

Создание совместного инвестиционного фонда по восстановлению Украины, который будет привлекать глобальные инвестиции.

Фонд создается на равноправных условиях – 50/50. Ни одна из сторон не будет иметь преобладающего голоса, но де-факто окончательный контроль за Фондом остается за Украиной.

В первом варианте – за США, причем потенциальные споры должны были решаться по юридическим нормам США.



Украина добилась отмены и этого требования и настояла, чтобы юридические нюансы согласовывались в соответствии с национальным законодательством Украины и законами ЕС.

Недра остаются в украинской собственности – это закреплено соглашением. Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать.

Соглашение не касается уже действующих проектов, а только новых. Также оно не предусматривает изменений в процессах приватизации или управлении государственными компаниями – они и дальше будут принадлежать Украине.

В соглашении прописан перечень полезных ископаемых, добычи которых оно касается.

Говорится об украинской добыче алюминия, сурьмы, мышьяка, барита, бериллия, висмута, церия, цезия, хрома, кобальта, меди, диспрозия, эрбия, европия, фтора, плавикового шпата, гадолиния, галлия, германия, золота, графита, гафния, гольмия, индия, иридия, лантана, лития, лютеция, магния, марганца, неодима, никеля, ниобия, палладия, платины, калия, празеодима, родия, рубидия, рутения, самария, скандия, тантала, теллура, тербия, тулия, олова, титана, вольфрама, урана, ванадия, иттербия, иттрия, цинка, циркония, нефти, природного газа.



Этот перечень может быть расширен только по согласию сторон.

Фонд будет наполняться за счет инвестиций и доходов от новых лицензий, а не вымышленных долгов, что больше похожи на репарации, то есть все эти претензии о "350 миллиардах" отвергнуты, также США согласились, что Украина не должна возмещать помощь вообще, ведь это были гранты.

Также соглашение открывает путь к получению американской военной помощи, которой до этого от Трампа не было ни цента. При этом США будут готовы предоставлять Украине также и технологии.

Как должен работать будущий Фонд: детали от Юлии Свириденко:

США делают вклад в Фонд. Кроме непосредственно средств, они могут делать его и новой помощью – например, системами ПВО для Украины.

Украина вносит 50% доходов государственного бюджета от новой ренты на новые лицензии на новые участки. Украина также может делать дополнительные взносы, кроме этого базового, если посчитает необходимым. Речь идет о сотрудничестве на десятилетия вперед.

Далее Фонд инвестирует в проекты по добыче полезных ископаемых и нефти и газа, а также в сопутствующую инфраструктуру или переработку. Конкретные инвестиционные проекты, на которые будут направлены средства, Украина и США будут определять совместно. Важно, что Фонд может инвестировать исключительно в Украину.

Мы ожидаем, что первые 10 лет прибыли и поступления фонда не распределяются, а могут только инвестироваться в Украину – в новые проекты или восстановление. Эти условия будут обсуждаться дополнительно. Мы сформировали версию соглашения, которая предустматривает взаимовыгодные условия для обоих государств. Это Соглашение, в котором США отмечают свое стремление способствовать достижению долгосрочного мира в Украине и признают вклад, который Украина сделала в глобальную безопасность, отказавшись от ядерного арсенала. Соглашение, в котором США отмечают свою приверженность вопросам украинской безопасности, восстановления и реконструкции,

– подчеркнула Свириденко.

Как соглашение будет работать на практике и какое значение имеет

Стоит быть реалистами и признать, что госпожа вице-премьер описывает идеальный вариант, которого, к сожалению, не будет. И проблема вовсе не в украинской коррупции, которой так занимался советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, пока "не вышел из чата".

В вопросах коррупции Америка сама может дать фору любому и здесь далеко не нужно ходить за примерами, вспоминая то, как они хозяйничали в Ираке и Афганистане, или как господин Уиткофф продавал старый отель в Нью-Йорке катарцам, а на зятя Трампа внезапно пролился золотой дождь саудовских денег, или как сам Трамп фактически занимается инсайдерской торговлей прямо из Овального кабинета.



А можно и вспомнить проваленные совместные инфраструктурные проекты США в Боснии и Герцеговине, или политический лоббизм под прикрытием работы в наблюдательных советах представителей американской политической элиты или их родственников в Украине.

На самом деле далеко копать не надо, потому что причины все на поверхности. Во-первых, до сих пор идет война, что и не думает заканчиваться. Во-вторых, разработка новых месторождений и проектов – это вопрос не месяцев, а лет, возможно, даже десятилетий. В-третьих, это вопрос миллиардных инвестиций и последовательной стратегии, чем нынешняя власть США вряд ли может похвастаться.

Это хорошо понимают в Киеве и вообще все, кто сохраняет адекватность. Возможно, это понимают даже отдельные члены команды Дональда Трампа. Но не сам Трамп. Для него это повод заявить о величественной победе (которых на самом деле набралось у него не так и много), станцевать свой странный танец и собрать очередные "лайки" в собственной соцсети.

При этом не стоит недооценивать сам факт сделки, потому что она привязывает США к Украине и делает нас на много лет вперед "их сукиными сыновьями". Здесь не надо обижаться, ведь речь идет о крылатом выражении, которое приписывают президенту Франклину Рузвельту. Так он якобы высказался о президенте Никарагуа Самосе. К господину Самосе у США были претензии, но он был антикоммунистом и проводил в стратегически важном регионе проамериканскую политику, сохраняя право на собственный взгляд на управление государством.

В данном контексте "Соглашение" открывает для США путь, как снова поддерживать украинское сопротивление и дает не только надежный инструмент, но и возможность защититься от криков, якобы Америка дарит нам деньги и оружие. Теперь Трамп имеет опцию говорить, что это инвестиции, которые принесут американцам миллиарды и даже триллионы.

Киев взамен уже не обязан оперировать в переговорах с США словами о защите демократии и абстрактных ценностях, а все свести к понятным Трампу и трампоподобным персонажам цифрам и числам со многими нулями. Или картами, потому что, по словам того же трампового министра Бессента, у нас внезапно появился на руках роял-флеш.

Вы знаете, как президент Трамп сказал в Овальном кабинете Зеленскому: "У вас нет козырей". Ну, знаете что? Президент Трамп раздал ему роял-флеш,

– министр экономики США Скотт Бессент комментирует подписание ресурсного соглашения и не упоминает об изначальных позициях сторон.

Что происходит – хорошо поняли россияне. Сейчас "на болотах" стоит сплошной вопль и признание факта, что Трамп и Америка – снова больше не друзья, а "цели СВО" – в очередной раз под вопросом. Потому что в далеком Тусоне на украинские самолеты показательно грузят запчасти к F16, но в украинском офисе издания Kyiv Post малоизвестный инсайдер уже пишет о запросе администрации президента США в Конгресс о предоставлении Украине дебютного за время каденции Трампа оружейного пакета на пока "скромные" 50 миллионов долларов.

Ресурсное соглашение с США – это фактически первый результат ватиканской встречи с Трампом,

– президент Украины Зеленский 1 мая намекает, что это только "начало замечательной дружбы".

Да, этот откат к нормальности можно было сделать спокойно и тихо, без лишних истерик, скандалов и остановок военной помощи уже в первые недели правления Трампа. Но при условии, что новый президент США был бы адекватным и не решил, что сначала нужно облизывать Путина, уничтожить авторитет Америки как надежного партнера, гаранта и сверхдержавы, рассориться со всеми союзниками и партнерами, – и только потом, пройдя круг позора, вернуться к тому, что и так было на столе. Но какой таймлайн, такой и The Art of the Deal.

Впрочем, Дональд Трамп еще может выставить всех диванных аналитиков, включая команду авторов аналитического отдела 24 Канала, на посмешище и сделать так, что ресурсное соглашение между Украиной и США действительно заработает в полную силу и на самом деле принесет американцам и украинцам сотни миллиардов долларов. Для этого нужна победа Украины и освобождение оккупированных территорий, но чтобы этого добиться, господин президент должен прислушаться к хиту господина Моше Асмана и начать действовать соответственно. Тогда можно будет подумать и о Нобелевской премии мира.

