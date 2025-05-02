Шмыгаль заявил, что еще 2 межинституциональных соглашения ратифицировать не будут. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Верховную Раду Украины и нардепа Ярослава Железняка.

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Верховная Рада проголосует по ратификации соглашения об ископаемых с США

Проект Закона "О ратификации Соглашения между Правительством Украины и Правительством Соединенных Штатов Америки о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления" (№ 0309) зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Соглашение было подписано 30 апреля 2025 года в Вашингтоне. Оно предусматривает формирование совместного фонда, который станет ключевым механизмом для привлечения финансирования на нужды восстановления Украины. Управлять фондом будут обе стороны – Украина и США – на паритетных началах.

Средства фонда будут направлены на поддержку проектов в сфере критической инфраструктуры и экономического развития.

Ратификация Соглашения открывает новые возможности для стратегического партнерства между Украиной и США, способствуя экономическому восстановлению и укреплению суверенитета нашего государства,

– отметили в Верховной Раде.

Сегодня, 2 апреля, премьер-министр Шмыгаль выступил в Верховной Раде.

Он отметил, что ратификации парламента требует только соглашение об инвестфонде, другие два имеют имплементационный характер и не требуют голосования.

Фонд планируют зарегистрировать в штате Делавэр в США, однако его счет будет украинским, а расчет будет в гривнах.