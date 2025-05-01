Об этом в четверг, 1 мая, во время брифинга заявил советник президента США Дональда Трампа по вопросам внутренней безопасности Стивен Миллер, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Почему США спешат

У советника американского президента поинтересовались относительно сроков реализации соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом.

Я надеюсь вскоре дать вам обновленную информацию о том, как быстро ее можно будет запустить - заключается в том, что мы будем двигаться на полной скорости,

– ответил Миллер.

По его словам, главной целью является возврат средств США, которые Вашингтон, мол, потратил на "субсидирование войны" в Украине.

"Наши налогоплательщики потратили сотни миллиардов долларов на субсидирование войны в Украине. Это - возврат средств США, и это один из важнейших моментов, который нужно понимать", – сказал он.

К слову, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что партнерство в рамках соглашения поддерживает национальную безопасность Украины и является сигналом России об отсутствии разногласий между США и Украиной.

