Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление, обнародованное на сайте Белого дома.

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В США обнародовали главные положения соглашения

В Белом доме отметили, что соглашение полностью основано на сотрудничестве и партнерстве между странами. Также в заявлении говорится, что от подписания соглашения выиграют как США, так и Украина.

Это партнерство представляет экономическую заинтересованность Соединенных Штатов в обеспечении свободного, мирного и суверенного будущего для Украины,

– заявили в Белом доме.

Также в Вашингтоне отметили главные положения соглашения об ископаемых:

Партнерство между США и Украиной предусматривает создание фонда, который будет получать 50% роялти, лицензионных платежей и других подобных платежей от проектов по добыче природных ресурсов в Украине. Эти деньги будут инвестированы в новые проекты в Украине, которые принесут долгосрочные прибыли как американскому, так и украинскому народам.

Партнерство США и Украины будет контролироваться компанией с равным представительством трех украинских и трех американских членов правления, которые будут работать вместе в рамках совместного процесса принятия решений по распределению ресурсов фонда, таких как инвестиции и дистрибуция.

Проекты в сфере природных ресурсов будут включать минералы, углеводороды и развитие соответствующей инфраструктуры. Если США решат приобрести эти ресурсы для себя, США будут иметь первоочередное право или приобрести их, или назначить покупателя на свой выбор.

Экономическая безопасность – это национальная безопасность, и эта важная гарантия предотвращает попадание критически важных ресурсов в чужие руки.

Важно, что это партнерство посылает мощный сигнал России – Соединенные Штаты заинтересованы в долгосрочном успехе Украины. Ни одному государству, компании или лицу, которая финансировала или поставляла российскую военную машину, не будет разрешено получать выгоду от восстановления Украины, включая участие в проектах, поддерживаемых ресурсами Фонда, – отметили в Белом доме.

Ранее Юлия Свириденко отметила, что соглашение не предусматривает изменений в приватизации, управлении государственными компаниями или долговых обязательств перед США, а также поддерживает экономический потенциал и евроинтеграционный курс Украины.