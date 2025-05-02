Шмигаль заявив, що ще 2 міжінституційні угоди ратифіковувати не будуть. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду України та нардепа Ярослава Железняка.

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Верховна Рада проголосує по ратифікації угоди про копалини зі США

Проєкт Закону "Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови" (№ 0309) зареєстровано у Верховній Раді України.

Угоду було підписано 30 квітня 2025 року у Вашингтоні. Вона передбачає формування спільного фонду, який стане ключовим механізмом для залучення фінансування на потреби відновлення України. Керуватимуть фондом обидві сторони – Україна та США – на паритетних засадах.

Кошти фонду будуть спрямовані на підтримку проєктів у сфері критичної інфраструктури та економічного розвитку.

Ратифікація Угоди відкриває нові можливості для стратегічного партнерства між Україною та США, сприяючи економічному відновленню та зміцненню суверенітету нашої держави,

– зазначили у Верховній Раді.

Сьогодні, 2 квітня, прем'єр-міністр Шмигаль виступив у Верховній Раді.

Він зазначив, що ратифікації парламенту потребує лише угода про інвестфонд, інші дві мають імплементаційний характер і не потребують голосування.

Фонд планують зареєструвати у штаті Делавер у США, однак його рахунок буде українським, а розрахунок буде у гривнях.