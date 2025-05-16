Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова спикера МИД Украины Георгия Тихого, которого цитирует телеканал "Мы-Украина".

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Что рассказал Тихий о требованиях России на переговорах

Георгий Тихий отметил, что украинская сторона готовилась к тому, что во время переговоров в Стамбуле российская сторона будет выдвигать требования, которые Киев считает неприемлемыми.

Украинская делегация знала, что так будет. Поэтому держала очень спокойный тон, и спокойно защищала свою линию, выражала свою позицию,

– подчеркнул представитель МИД.

Он также отметил, что украинская делегация сделала это достаточно эффективно. Тихий отметил, что опыта у Украины в коммуникации с Россией уже достаточно, поэтому делегация знает, как вести себя в подобных ситуациях, как справиться со всеми теми вещами, которые она может услышать от российской стороны.