Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова речника МЗС України Георгія Тихого, якого цитує телеканал "Ми-Україна".

До теми Як пройшла зустріч з Росією у Стамбулі: головні тези української делегації

Що розповів Тихий про вимоги Росії на переговорах

Георгій Тихий зазначив, що українська сторона готувалася до того, що під час переговорів у Стамбулі російська сторона буде висувати вимоги, які Київ вважає неприйнятними.

Українська делегація знала, що так буде. Тому тримала дуже спокійний тон, і спокійно захищала свою лінію, висловлювала свою позицію,

– наголосив речник МЗС.

Він також зауважив, що українська делегація зробила це достатньо ефективно. Тихий зауважив, що досвіду в України у комунікації з Росією вже достатньо, тому делегація знає, як поводитися в подібних ситуаціях, як впоратися з усіма тими речами, які вона може почути від російської сторони.