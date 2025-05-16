Такі деталі про переговори розповів турецький міністр Хакан Фідан. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на CNN.

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Що каже Туреччина про переговори України та Росії

Фідан зауважив, що це був важливий день для миру у всьому світі.

Він підтвердив, що Україна та Росія проведуть обмін полоненими у форматі "1000 на 1000" для "зміцнення довіри".

Також було домовлено про підготовку письмових умов щодо припинення вогню.

Сторони також принципово домовилися зустрітися знову. Як Туреччина, ми продовжимо докладати всіх зусиль, щоб зробити можливим досягнення тривалого миру між Росією і Україною,

– сказав Фідан.

До слова, росіяни кажуть, що задоволені результатом переговорів з Україною та готові "продовжувати контакт". Щоправда, за непідтвердженою інформацією із кулуарів, делегація країни-окупанта висунула нереалістичні вимоги, зокрема, вимагала в України покинути окуповані території.