Росіяни почали висувати надто нереалістичні вимоги. Як розповіла ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, окупанти навіть вийшли за межі тих вимог, які обговорювали раніше.

До теми У переговорах України і Росії у Стамбулі пауза: все про перебіг і заяви сторін

Росія саботує мирний процес

За непідтвердженою інформацією, яку активно ширять у кулуарах, росіяни нібито вимагають, щоб Україна покинула окуповану територію та вивела звідти свої війська. Під "своєю територією" ворог має на увазі 4 регіони України та Крим. Це є абсолютно неприйнятним та відвертим саботажем будь-якого процесу.

Також стало відомо, що Давид Арахамія – представник президентської фракції у парламенті, який раніше спілкувався із росіянами й очолював українську делегацію в Стамбулі 2022 року, начебто мав розмову з представниками Росії напередодні 16 травня.

Припускають, що там росіяни висунули черговий ультиматум після якого Арахамія не зміг продовжувати розмову та просто повісив в слухавку. Отже, ми бачимо, що кремлівські чиновники поводять себе дуже нахабно, вони не збираються зупинятися,

– розповіла Андріана Кучер.

Росія не боїться санкцій. Вона відверто це демонструє у той час, коли наші європейські партнери активно обговорюють механізми нового тиску на агресора.