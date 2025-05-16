Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне, якому про це повідомило джерело в українській делегації.

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Вимога росіян перед переговорами

В українській делегації зауважують, що така поведінка представників Росії вказує на намагання зірвати мирний процес або підважити його.

На нашу думку, це спроба зірвати мирний процес, підважити його. Бо якщо вони приїхали реально вирішувати питання, робити кроки до миру, то вони мали б бути зацікавленими, щоб американці були в кімнаті, щоб це побачити,

– сказали в делегації.

Там додали, що українські представники приїхали з чіткими мандатами та готовністю обговорювати припинення вогню й зустріч на найвищому рівні Зеленського і Путіна.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 16 травня, в Туреччині розпочалися перемовини між Україною та Росією. Джерело 24 Каналу в українській делегації повідомило, що українська сторона спілкується із росіянами через перекладача.