Повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про зустріч між представниками Росії та США

О 12:45 у Стамбулі розпочалася зустріч між представниками Росії та США, Переговори пройшли перед запланованим раундом перемовин між російською та українською делегаціями.

Очікується, що після завершення розмов із США, помічник президента Росії Владімір Мєдінский приєднається до основної делегації Росії.

Вже о 13:07 BBC повідомило, що зустріч між представником Держдепу США Майклом Антоном та російським чиновником Владіміром Мєдінским завершилася.

Нагадаємо, що раніше у Стамбулі завершилися тристоронні переговори між Україною, США та Туреччиною. На зустрічі були присутні голова Офісу Андрій Єрмак, Андрій Сибіга, очільник турецького МЗС Хакан Фідан і держсекретар США Марко Рубіо.

Зауважимо, що переговори між Україною, Туреччиною та Росією були заплановані на 12:30.