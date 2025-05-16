Керівник Офісу Президента України розповів, які питання є головними на переговорах з російською стороною. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Андрія Єрмака.

Дивіться також Росія проти присутності США на прямих переговорах з Україною, – ЗМІ

Що сказав Єрмак про переговори у Стамбулі

За словами керівника Офісу Президента, українська делегація прибула в Стамбул для того, щоб досягти безумовного припинення вогню. Наразі це є пріоритетом.

Ще одним важливим питанням також залишається пряма зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Владіміром Путіним, який чомусь не приїхав до Туреччини.

Україна готова до миру та тривалого і безумовного припинення вогню. Також готові до зустрічей і переговорів на найвищому рівні,

– заявив Єрмак.

Зазначимо, що вранці 16 травня відбулася зустріч голови Офісу Президента Андрія Єрмака, очільника МЗС Андрія Сибіги й міністра оборони Рустема Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також зі спецпредставником США Кітом Келлогом.

За словами Єрмака, під час цієї зустрічі Україна скоординувала з союзниками свою позицію перед переговорами з росіянами.