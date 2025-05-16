Самі переговори заплановані на 12:30 за Києвом, передає 24 Канал.

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Що відомо

Як повідомляє російське видання "Інтерфакс", посилаючись на джерело, російська делегація виступила проти присутності представників США на прямих переговорах Росії та України.

Наразі немає жодних підтверджень того, що представники США хочуть бути присутніми на переговорах Росії та України.

Як пишуть росЗМІ, на початку переговорів представник Туреччини виступить із вітальним словом, після чого має залишити зустріч.

Нагадаємо, що перед зустріччю росіян та українців, останні проведуть переговори з представниками Вашингтона і Анкари.