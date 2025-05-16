Руководитель Офиса Президента Украины рассказал, какие вопросы являются главными на переговорах с российской стороной. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Андрея Ермака.

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Что сказал Ермак о переговорах в Стамбуле

По словам руководителя Офиса Президента, украинская делегация прибыла в Стамбул для того, чтобы достичь безусловного прекращения огня. Сейчас это является приоритетом.

Еще одним важным вопросом также остается прямая встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным, который почему-то не приехал в Турцию.

Украина готова к миру и длительному и безусловному прекращению огня. Также готовы к встречам и переговорам на самом высоком уровне,

– заявил Ермак.

Отметим, что утром 16 мая состоялась встреча главы Офиса Президента Андрея Ермака, главы МИД Андрея Сибиги и министра обороны Рустема Умерова с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритании, а также со спецпредставителем США Китом Келлогом.

По словам Ермака, во время этой встречи Украина скоординировала с союзниками свою позицию перед переговорами с россиянами.