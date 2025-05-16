Так, вранці 16 травня відбулася зустріч представників України, Франції, Німеччини та Британії, передає 24 Канал із посиланням на Суспільне.
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Що відомо
Повідомляється, що приблизно о 10:20 завершилася зустріч голови Офісу президента Андрія Єрмака, очільника МЗС Сибіги й міністра оборони Умєрова з радниками з нацбезпеки Франції, Німеччини та Великої Британії, а також із спецпредставником США Келлогом.
Нагадаємо, що на 10:45 заплановані тристоронні переговори за участі делегацій України, Туреччини та США.
На 12:30 готується зустріч української та російської сторін за посередництва Анкари.
У Кремлі називають "травневі переговори" у Стамбулі продовженням перемовин 2022 року. Склад російської делегацій майже такий самий, що й три роки потому. Також фактично не змінилися й вимоги Москви до Києва. Вона знову вимагатиме його капітуляції.