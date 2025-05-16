Деякі з них є нереалістичними. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Дивіться також "Назад у майбутнє": ідея з перемовинами у Стамбулі мала цинічну мету

Які вимоги на переговорах висунула Росія

Джерела телеканалу в українських дипломатичних колах кажуть, що Росія висунула вимоги, який далеко виходять за межі того, про що говорили раніше. Зокрема, там вимагають виведення українських військ з територій України для оголошення перемир'я.

Тоді як інший співрозмовник Sky News додає, що були й інші "неприйнятні" вимоги російської сторони.

Додамо, що раніше росіяни висунули умову щодо початку переговорів з Україною. Очікувалося, що зустріч відбуватиметься за посередництва Сполучених Штатів і Туреччини, але Росія виступила проти цього.

В українській делегації зауважують, що така поведінка представників Росії вказує на намагання зірвати мирний процес або підважити його.

Там додають, що українські представники приїхали з чіткими мандатами та готовністю обговорювати припинення вогню, а також зустріч на найвищому рівні Володимира Зеленського і Путіна.